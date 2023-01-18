Як російські псевдоексперти намагаються налякати українців «великою війною путіна». А що насправді?

Мережею мандрує інтерв’ю російського «експерта» Андрія Ілларіонова про те, що «Путін починає Велику Війну». Половина коментів – «балабол», друга – «Боже, бережи Україну!».

Розбирались у виданні LB.ua.

Насамперед пан Ілларіонов – економіст і був ним усе своє трудове життя. І раптом – військовий експерт. Хоча на фоні натовпів експертів, котрі по черзі є фахівцями-вірусологами, політологами, фінансовими аналітиками, військовими стратегами, наче і не дивно. Працює пан Ілларіонов у The Cato Institute, котрий вивчає… лібертаріанство (їхні річні звіти ось тут). Тобто вони далекі від війни та армії так само, як ЗСУ – від 1000 Massachusetts Ave. NW Washington, де ця контора розташована. У вузьких колах, до речі, цей інститут має репутацію джерела фейків. Отакий бекграунд.

Фото: aspi.com.ua. Андрій Ілларіонов і Володимир Путін (фото 2004 року)

Щодо самого інтерв’ю, то розбирати всі 42 хвилини нудно, тому зупинимося лише на основних моментах:

Теза 1. «Найближчим часом почнеться новий етап – Велика Війна». Тобто застосування 200 тисяч 24.02.2022, більшої частини наявних на день вторгнення боєздатних сил ЗС РФ – не Велика Війна? Втратити 244,9% персоналу, наявного першого дня вторгнення, 100% танків, ББМ, купу арти (94%, 45% і 37% від ЗАГАЛЬНОЇ чисельності ЗС РФ), зібрати нашвидкуруч зеків, «добровольців» і чмобіків, залатавши ними дірки в бойових порядках, і проголосити Велику Війну? Як на мене, то тут щось не так;

Теза 2. «Величезна кількість ознак підготовки до другого етапу, війни іншого рівня». Не названа жодна ознака, крім того, що кількість загиблих з російського боку збільшилася в два, три, чотири, п’ять разів. Це швидше перехід на новий рівень поховальної справи, ніж війни. І що цікаво – жодної нової особистості, причетної до планування війни, з російського боку не видно. Усі, хто планував війну «попереднього рівня», раптом спланують і організують «війну іншого рівня»? А не занадто багато надій на ГШ ЗС РФ, котрий УЖЕ програв битви за Київ, Харків, Ізюм, Херсон, Суми, Чернігів?! За такі успіхи на наступний рівень не пускають;

Теза 3. «Сьогодні угруповання на кордонах України нараховує мінімум у три рази більше, ніж 24 лютого минулого року». Тоді було 170-200 тисяч. Згідно з підрахунками Ілларіонова, зараз їх має бути 200*3 = 600 тисяч. Але ж ми бачимо 12 тисяч у Білорусі і незначні сили вздовж україно-російського кордону. Де всі решта?! Звідки взялося 600000? Нехай було 200000, вбито 116000, поранено ще 348000, призвано в межах мобілізації 300000. Не збігається щось. Можливо, наступна мобілізація дозволить вийти на цифру «600000»? Мовчу про 700000. «І озброєні вони не гірше, ніж у лютому». Та ну?! А чим?

Фото: Міноборони Білорусі. Ешелони російської техніки прибули в Білорусь.

Теза 4. «Буде застосовуватися нова зброя, не та, що раніше». Ну звісно ж! Новітня втрачена в боях, навіть «шахедів» майже не лишилося, російський ОПК з великими потугами поповнює втрати-витрати фронту. Звідки має взятися «нова зброя»? Ох, казочка!

Теза 5. «Найбільша нарада відбулася 15 грудня, про це ніхто і ніде не писав». Тобто The Cato Institute про все дізнався, а ось ЦРУ, наприклад, ні? Тут теж усе якось дивно;

Теза 6. «Фрегат «Адмірал Горшков» озброєний балістичними ракетами». Перевіряємо, чим озброєний фрегат проєкту 22350: 2 пускові по 8 ракет 3м54 «Калібр-НК», протикорабельних ракет Зм55 «Онікс», 3м22 «Циркон». Крім «Калібрів», усі інші – протикорабельні, хоча по нас і зенітними стріляють. «Циркон» прийнято на озброєння 4 січня 2023-го, тобто ним ще ніхто не стріляв узагалі, лише на випробуваннях. Вихід фрегата на бойове чергування в Середземку – не «Велика Війна», а «Дивіться, що в мене є!»;

Теза 7. «11 січня велике угруповання кораблів вийшло з Новоросійська в Чорне море». 11 січня в Чорному морі був шторм. Аж до кінця тижня. У відкритому морі перебував ОДИН корабель. З Новоросійська вийшли три підводні човни проєкту 636.3 у супроводі великого десантного корабля «Петр Моргунов» (проєкту 1171) і здійснили перехід до Севастополя. Це все, що сталося в Чорному морі того дня. І пливли вони туди зарядитися ракетами. Ми 14 січня в цьому переконалися;

Фото: Міноборони РФ. Перший запуск «Циркону» із фрегата «Адмірал Горшков» у Білому морі, 7 жовтня 2020 року

Теза 8. «11 січня призначений командувачем генерал Герасимов, його заступниками на Білоруському фронті – генерал Салюков, на Донецькому – генерал Суровікін, на Запорізько-Херсонському – генерал Кім». Я не знаю, як це прокоментувати. Але прокоментую коментарі самого Ілларіонова: «особливість кар’єри Салюкова – 5 років служби в Київському окрузі» – від командира взводу до командира батальйону. Безумовно, знавець України, ага. І задача його – «завдати головного удару» – теж потужна, і під цю задачу йому дали одну дивізію, і не факт, що ЗС РБ.

«Генерал Кім з відзнакою закінчив академію Фрунзе і академію Генштабу». І що? Генерал Залужний усе закінчив із золотими медалями, а «академію ГШ» – навіть з мечем честі від королеви Великобританії. Тож 2:1 на нашу користь. «Кім – спеціаліст з нетрадиційних способів ведення війни, тому призначений на напрямок, де будуть застосовувати найбільш досконалі військово-технічні засоби». Саме тому йому довірили керувати збіговиськом чмобіків, озброєних Т-62. Ми побачимо диво. Хоча не точно. І куди має подітися командувач ПДВ генерал Теплинський, котрий, на відміну від Кіма, родом з України і вже з місяць працює над обороною Криму? І генерал Зусько, командувач 58-ї армії, родом з Волині, чим не знавець українських теренів?

Фото: ЗМІ окупантів. Генерал Олексій Кім

Теза 9. «Оточення ЗСУ планується по західних кордонах України». Це чим і як?! Поки що не сильно виходить захопити два сараї під Бахмутом чи оточити Соледар площею 12 квадратних кілометрів;

Теза 10. «Угруповання генерала Кіма використовуватиме не використані десантні засоби та проведе десантну операцію в Буджаку». Буджак частково в Молдові. Як туди проїхати кораблем? Повз Зміїний? Повз частокіл «нептунів», «гарпунів», «брімстоунів»? Мабуть, без Кіма, котрий кандидат і професор, тут ніяк;

Теза 11. «Операція в стилі Герасимова». На посаді НГШ ЗС РФ Герасимов з 2012 року. Де він міг спланувати та провести таку операцію, про яку розповідає Ілларіонов? Лише на навчаннях, більше ніде не було нагоди таке утнути. Тому говорити про «стиль» дещо передчасно, адже ніде ознайомитися зі зразками, а доступ до результатів навчань закритий навіть для тих, хто вивчає лібертаріанство в США;

Теза 12. «Така операція може початися будь-коли». Угруповання немає, запасів немає, логістики і медицини немає, основна ударна сила – зеки з ПВК, мобілізація ще не починалася. Безумовно, все почнеться будь-коли. Навіть будь-якого місяця будь-якого року. Ніщо так не підвищує точність прогнозу погоди, як слово «місцями».

Мобілізовані Чувашії

Які висновки ми можемо зробити з потоку свідомості економіста, що взявся аналізувати військові справи:

– свідомо чи несвідомо пан Ілларіонов виявився рупором ІПсО, метою котрої є посіяти паніку в українському суспільстві, використовуючи наслідки ракетних ударів по об’єктах енергогенерації, брак об’єктивної інформації про стан справ у нашій країні з достовірних джерел, яка озвучується поважними спікерами; – це інтерв’ю слід розглядати як чергову спробу залякати нас. Не більше.

Автор: Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій; LB.ua