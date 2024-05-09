Як супутникові системи вироблені в Україні потрапляють до російських загарбників

Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge, які для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit, масово імпортуються в Росію і можуть допомагати російським військовим виконувати поставленні задачі, а отже окуповувати території України.

У розпорядженні видання «Слідство.Інфо» опинилися митні дані за 2023 рік, згідно з якими в Росію було ввезено близько 22 тисяч систем зібраних в Україні на суму близько $5 млн. Це в 6 разів більше, ніж протягом 2022 року, коли в Росію потрапило обладнання українського походження бренду Gilat на $840 тис. Протягом повномасштабного вторгнення Росії в медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу таких систем Gilat на фронт.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

СИСТЕМИ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ КОМПАНІЇ «GILAT» НА «СВО»

12 липня 2023 року депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький приїхав до окупованої Луганської області, щоб передати «допомогу» для «казачого підрозділу», який воює на стороні Росії проти України. Серед «подарунків» — автомобіль «Нива», квадроцикл, бронежилети. На фотографії Водолацький позує з коробкою з написом «Gilat». Це комплект супутникового звʼязку — «тарілка» і передавач системи SkyEdge, яку багато років постачає до Росії ізраїльська корпорація Gilat Satellite Networks.

Такі ж системи ще у 2022 році представники так званого громадського руху «Общественный народный фронт» передали підрозділам «Народной милиции ЛНР».

«Завдяки тому, що запущено портал «Все для Перемоги» «Народним фронтом», стало можливим придбання для вас таких засобів зв’язку, тому що ми знаємо, що 80% успіхів у бою залежить від забезпечення безперервного зв’язку хлопців, які воюють на передовий, тому сьогодні п’ять таких супутникових систем віддаються вам. Будь ласка, користуйтеся та здобувайте перемогу», — говорить у відео так звана керівниця виконкому «Народного фронта» в «ЛНР» Анна Єрьоменко.

Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони «підходить для потреб «СВО». Це одна з причин, чому «тарілки» Gilat можна побачити у звітах і інших «помічників» армії російських загарбників.

ЧОМУ РОСІЯНИ ОБИРАЮТЬ GILAT

На відміну від систем Starlink, які працюють у будь-якій точці земної кулі за рахунок великої кількості супутників, російські угруповання супутників «Ямал» і «Експрес» працюють за принципом супутникового телебачення. Це коли супутник «висить» в одній точці, а антену потрібно спрямовувати на нього в певній місцевості під певним кутом, розповідає «Слідству.Інфо» Сергій «Флеш» Бескрестнов, експерт з питань військового звʼязку та консультант у галузі радіовійськових технологій і технічний блогер.

Супутникові комплекси Gilat якраз підходять для роботи з російськими супутниками. «Якщо у них є свої супутники, немає сенсу платити за використання чиїхось інших угруповань. На відміну від Starlink , трафік у російських мережах складно відстежити ззовні. Відповідно для росіян використання своїх систем банально безпечніше з цієї точки зору, адже цей трафік іде через російські сервери», — каже Бескрестнов.

Ще з початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора. Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку — дочірньої компанії «Ростелекома» РТКОММ, а також дочірнього бізнесу «Газпрому» — ТОВ «Газпром Космічні Системи». Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. Щоправда, Водолацький, як і інші «волонтери», передав на фронт цивільний комплект. Ростелеком закуповує системи Gilat прямо в березні 2024 року. Також їх постачають до структур МВС Росії.

А ЩО САНКЦІЇ?

Санкціонувати компанії, що постачають послуги або технології для супутникового звʼязку, дуже складно, говорить керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський.

«Американський уряд дозволяє компаніям з цієї сфери працювати в Росії, оскільки йдеться про доступ цивільного населення до супутникового звʼязку під приводом захисту свободи слова, свободи інформації. Щоб запровадити санкції щодо такого бізнесу як Gilat, потрібні дуже чіткі докази не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України, на полі бою», — каже експерт у коментарі «Слідству.Інфо».

Роман Стеблівський наводить приклад іншого дослідження, яке проводила команда Trap Agressor щодо американської компанії-постачальниці супутникового звʼязку Iridium.

«У цієї фірми є дочірня компанія в Росії, яка співпрацює з військовими інженерами, які проходили службу в ФСБ. Вона постачає послуги у Росгвардію, російські тюрми, підрозділи певних спецслужб. Попри це, цих доказів нам забракло для того щоб довести, що проти них необхідно впроваджувати санкції», — додав Стеблівський.

ЧИ СПРАВДІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ GILAT ПОТРАПЛЯЮТЬ У «ЗОНУ СВО»

Останнім часом кількість таких «тарілок» уздовж лінії фронту тільки збільшується, пояснює «Флеш» у коментарі «Слідству.Інфо»

«Обидві мережі — і «Ямал», і «Експрес» — забезпечують потреби військових. Якщо зараз ми подивимось на знімки фронту, то побачимо там дуже багато «тарілок», особливо у Харківській області, які направлені в одну сторону — де «висять» супутники цих двох мереж. Вони захоплюють лише східну частину фронту, Харківський напрямок, Куп’янськ, Лиман і вниз до Бахмута — в цій частині їх дуже велика кількість. Вони зʼявляються все нові й нові, я навчаю хлопців, як їх розпізнавати, ми їх знищуємо, для нас це пріоритетні цілі», — каже Бескрестнов.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії компанія Gilat не закрила у РФ свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ «Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)». Саме вона ввезла в 2023 році близько 22 тисяч комплектів супутникового звʼязку SkyEdge II-C Gemini-I та Capricorn Pro на суму близько $5 млн.

За даними митних декларацій, системи відправлялися з Ізраїля і Туреччини. Проте у цих випадках країною походження товару вказана Україна. Також «Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)» ввозила аналогічні супутникові роутери виробництва Філіппін (16 тисяч комплектів на $1,3 млн).

Системність постачання журналістам «Слідства.Інфо» випадково підтвердила компанія-дилер Аltegrosky. Основний офіс у них в Москві, а самі вони називають себе найбільшим комерційним провайдером супутникового звʼяку.

Під час дзвінка в техпідтримку менеджерка Яна розказала, що «рєбятам (російським військовим, — ред.) допомагають партнери».

«Зараз партнери наші закуповують системи і як гуманітарну допомогу везуть в зону (так звану зону СВО, — ред.)», — зазначила жінка, додавши, що про випадки ввезення на «СВО» систем вироблених в Україні раніше не чула.

Натомість у техпідтримці постачальника систем Гілат «СИГАЛ», що зареєстрований у Краснодарі, журналістам м підтвердили, що вироблені в Україні системи — це норма і на війну їх теж відправляють.

Із техпідтримкою «СИГАЛ» журналістка «Слідства.Інфо» говорила під легендою. Мовляв, «російські військові з так званої СВО» отримали Гілат зроблений в Україні і просили перевірити, чи це нормально, бо бояться відкривати та використовувати такий «подарунок» від волонтерів.

Далі публікуємо розмову з незначними скороченнями:

– Ви казали, що були вже такі випадки. Саме військовим везли такі системи? Просто я не можу зрозуміти нормальна це ситуація чи ні?

– Це нормально, були такі. Вони на «Амур-1» працюють (супутник, — ред.).

– Ну тобто саме в «СВО» везли такі?

– Так-так, було.

Цікаво, що повномасштабне вторгнення не тільки не припинило постачання в Росію супутникових систем виготовлених в Україні, а, здається, тільки сприяло кількості замовлень. Так, у 2021 році таких систем закупили на 982 тисячі доларів, у 2022 році — на 840 тисяч доларів, а в 2023 році загальна сума стрибнула до 5 мільйонів доларів за рік.

ХТО ВИРОБЛЯЄ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ?

Компанія «Gilat» не має в Україні власного дочірнього виробництва, проте продукцію під її брендом виготовляє завод ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.

Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з Росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, «українські» системи Gilat виготовлені саме Jabil.

У відповіді Jabil Inc. на запит «Слідства.Інфо» вказано, що підприємство в Ужгороді в Україні не здійснює постачання товарів у Росію.

«Згідно з нашим зобов’язанням дотримуватись глобальних етичних стандартів і прав людини, компанія Jabil зайняла чітку позицію на підтримку України в умовах триваючого збройного вторгнення Російської Федерації в Україну. […] Ми запевняємо всіх зацікавлених сторін, що ми вжили заходів для того, щоб жодна продукція, вироблена Jabil в Україні, не постачалася до Російської Федерації. Ми активно працюємо з нашими клієнтами та ланцюгами постачання, щоб забезпечити суворе дотримання нашої політики щодо заборони поставок до Росії», — йдеться у відповіді Jabil.

Втім, схоже постачання обладнання українського походження таки відбуваються. За словами опитаних «Слідством.Інфо» митних брокерів, інформація про походження в митні бази вноситься на підставі наданих продавцем або відправником документів. Тобто, це саме російський брокер, який розмитнював товар у Росії, вказав країною походження товару Україну, бо цю інформацію документально підтвердив відправник. Таким документом може бути сертифікат походження або декларація експортера. А вносити недостовірну інформацію у базу брокерам немає сенсу, бо за це вони несуть відповідальність.

«На основі інформації, яку ми бачимо, точно можна сказати, що йдеться про товари українського походження, які ввезла на територію Росії ізраїльська компанія. Ці дані вносилися на основі документів, які надав покупець. Відкритим залишається питання, чому цей товар був у принципі допущений у Росію — українське походження мало б бути «червоним маячком», як це дзеркально працює в Україні», — каже в коментарі «Слідству.Інфо» директор брокерської компанії «Клевер Брок» Олександр Назарескул.

За його словами, маршрут міг бути прокладений двома шляхами: «Вантаж міг бути вивезений з України, фізично приїхати в Ізраїль і там розмитнитись або лягти на митний склад в режимі транзиту. І потім продатись з Ізраїля вже в іншу точку, наприклад, в Росію. Це доволі довгий маршрут для цього вантажу. Тому інший варіант — вантаж міг виїхати в Європу, також зберігатись на митному складі в режимі транзиту. І потім з цього митного складу відправитись вже в Росію, це було б більш логічно і менш затратно. При цьому ізраїльська компанія могла купити цей товар в Україні і вказати отримувачем компанію в ЄС. І потім після прибуття на склад цієї компанії — дати доручення відправити цей вантаж у Росію. Це цілком можливо».

КОНТРАКТ — ДЛЯ РОСІЇ, КОНТРАКТ — ДЛЯ ПЕНТАГОНУ

Попри те, що системи супутникового звʼязку можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення, а в списках санкцій щодо Росії немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в РФ, Gilat Satellite Networks не внесено до переліку спонсорів війни.

Постачаючи свою продукцію на фронт росіянам, компанія не тільки продовжує нормально почувати себе на ринку, а й отримує контракти від Пентагону.

Так, у лютому цього року Gilat отримала черговий контракт на переносні концентратори супутникового звʼязку на $10 млн.

Його виконуватиме «дочка» Gilat у США — компанія DataPath. До цього американська армія перепідписала з ізраїльтянами (іншою дочірньою фірмою Wavestream) контракт на близько $20 млн, щоб продовжити програми підтримки супутникового зв’язку. У 2022 році системний інтегратор системи критичних комунікацій США Comlabs обрали Gilat для оновлення існуючої супутникової мережі з кількох сотень урядових і ядерних об’єктів по всій території країни.

Автори: Олексій Набожняк, Настя Горпінченко

Джерело: «Слідство.Інфо»