Як у Кропивницькому водій уник вʼязниці за смертельну ДТП. Його адвокат — колишній суддя

Вранці 31 грудня 2023 року на одній із жвавих вулиць Кропивницького водій на тонованому Volkswagen Touareg збив жінку на пішохідному переході. 27-річна кропивничанка Ірина Почапська прямувала на роботу. Удар був такої сили, що Ірину відкинуло на 56 метрів і вона загинула на місці. У неї залишився неповнолітній син.

Вдвічі перевищив максимальну швидкість

Винуватець аварії — на той момент 28-річний офіційно непрацевлаштований студент місцевого вишу Роман Абашко, пише видання «Судовий репортер». Сайт «Точка доступу» писав, що на запитання судді чоловік не зміг згадати, яку спеціальність здобуває. Підсудний нібито займався купівлею-продажем машин і хизувався у соцмережах швидкою їздою.

За інформацією з Реєстру судових рішень та порталу «Судова влада», на людину з такими ж прізвищем та ініціалами у 2019 році патрульна поліція склала адмінпротокол за відмову надати посвідчення водія і за кермування напідпитку: водій не тільки не зупинився на вимогу патрульних, а й на великій швидкості відірвався від них.

Коли його все ж наздогнали, то сказав, що це не він керував авто й відмовився пройти тест на сп’яніння. Але до адміністративної відповідальності Абашко так і не був притягнутий, бо суд, який розглядав протоколи поліції, не впевнився, що саме цей чоловік перебував за кермом.

Коли ж у грудні 2023 року Абашко збив людину, його взяли під варту.

Із сюжету телеканалу «Суспільне. Кропивницький» відомо, що водій при обранні запобіжного заходу визнав провину і пояснював, що нібито поспішав, аби привезти ліки хворій матері. Його мама підтвердила це журналістам. Чоловік загиблої, у свою чергу, розповів, що дружина була фармацевтом і того дня йшла на роботу звичним маршрутом.

Вже у січні 2024-го справу передали до суду для розгляду по суті. Обвинувачений погодився на скорочений розгляд — без дослідження всіх доказів.

За версією подій, що вважається доведеною, Роман Абашко на швидкості 90-103 км/год збив потерпілу, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій зупинився лише через 87 метрів від місця аварії, а тіло загиблої відкинуло на 56 метрів. При цьому вулиця Короленка, де сталася дорожно-транспортна пригода, має багато регульованих та нерегульованих пішохідних переходів, що розміщені досить часто.

Прокурор просив чотири роки тюремного строку. Але чоловік загиблої, її батько і брат не наполягали на позбавленні волі для підсудного, адже той відшкодував потерпілим шкоду.

— Хочу вибачитися перед рідними, щоб вони мене зрозуміли. Я не навмисно зробив це, я не бачив цю дівчину. Каюсь, що перевищив швидкість. Буду допомагати вашому сину, робитиму все, що від мене залежить, — цитували обвинуваченого в сюжеті «Суспільне. Кропивницький».

Згідно з вироком, суддя Роман Петров визнав водія Абашка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті та призначив три роки ув’язнення й на два роки заборонив керувати авто.

Суд пояснив, що бере до уваги пом’якшуючі обставини, але також враховує, що обвинувачений грубо порушуючи Правила дорожнього руху, бо їхав зі швидкістю близько 100 км/год, що вдвічі перевищує максимально дозволену швидкість руху в населеному пункті, не реагуючи на пішохідний перехід, знехтував усіма можливими запобіжниками, що призвело до смерті молодої жінки.

«Суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливе тільки в реальній ізоляції від суспільства. Суд вважає таке покарання необхідним, достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним, а також іншими людьми нових кримінальних правопорушень», — йшлося у рішенні суду.

Потерпілі не наполягали на увʼязненні

Адвокат обвинуваченого Віктор Осєтров оскаржив вирок у Кропивницькому апеляційному суді.

Як вбачається із ухвали суду, адвокат наполягав, що підсудний вчинив ДТП з необережності. Повідомив, що батьки обвинуваченого взяли позику під заставу будинку, аби відшкодувати потерпілим шкоду, й тепер без допомоги сина їм буде складно повернути кошти. Тому захисник просив суд про покарання, не пов’язане із позбавленням волі.

Колегія суддів вирішила, що доводи захисту заслуговують на увагу і послалася на низку законодавчих норм, що вказують на необхідність враховувати при призначенні покарання пом’якшуючі обставини, а також наявність у людини судимості.

Судді зазначили, що не погоджуються із вироком суду першої інстанції, адже той, на їхнє переконання, не врахував щире каяття обвинуваченого, відшкодування заподіяної шкоди, позицію потерпілих, які не наполягали на ув’язненні.

Крім того, суд першої інстанції не врахував висновок Центру пробації, що виправлення обвинуваченого можливе і без ізоляції від суспільства. Мовляв, там взяли до уваги позитивну характеристику на підсудного, рівень особистої реалізованості, наявність планів на майбутнє та соціально-сприятливе оточення.

У підсумку колегія у складі суддів Валерія Драного, Віринеї Кабанової та Романа Широкоряда 25 липня частково задовольнила апеляційну скаргу. Абашко вважається засудженим до трьох років позбавлення волі, проте його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Так, через пів року після смертельної ДТП водій вийшов на свободу.

До слова, адвокат Осєтров із 1994 року сам був суддею цього суду і в останні роки заступником голови суду. Але у 2018-му в Вищої кваліфкомісії суддів виникли запитання до декларації про доходи Осєтрова, тож вона зупинила оцінювання і звернулася до Нацагенства з питань запобігання корупції. Осєтров не став чекати завершення перевірки і подав заяву про відставку. Адвокатське свідоцтво він отримав у 2019-му.

У коментарі «Судовому репортеру» Осєтров розповів, що його найняли батьки обвинуваченого Абашка. Зі слів адвоката, він подав апеляційну скаргу керуючись висновками Верховного Суду, згідно з якими при визначенні покарання у справах щодо ДТП із тяжкими наслідками, ухвалюючи вирок варто враховувати позицію потерпілих.

— Потерпілі підписали нотаріально завірену заяву, що їм повністю відшкодована шкода й не наполягають, аби застосовували обмеження волі. В апеляційній скарзі я вказував, що ці обставини не враховані. Він не судимий, був тверезий (під час скоєння ДТП — авт.), повністю відшкодував матеріальну і моральну шкоду, кається у скоєному. Саме це районний суд не врахував, тому я подав апеляцію, — розповів адвокат.

Суму відшкодування адвокат не зміг назвати. Пояснив, що фінансові перемовини велися без захисників.

— Потерпілі спочатку підготували цивільний позов, який складається із двох частин: матеріальної та моральної шкоди. Матеріальна — це витрати на поховання, моральна — те, що дитина втратила матір, батько — доньку, чоловік — дружину. Він відшкодував обидві позиції, тож вони відмовилися від позову. На суді він пообіцяв, що братиме участь у забезпеченні дитини й надалі, оскільки відчуває свою провину. Думаю, це теж врахували судді, — зазначив Осєтров.

На запитання, чи не відчував адвокат конфлікту інтересів, коли апеляційна скарга розглядалася у суді, де він раніше працював суддею, Осєтров відповів, що ні.

— Свою суддівську діяльність я завершив у 2018 році. По-друге, головуючий суддя Драний наголосив, що я до 2018 року працював у цьому суді та роз’яснив щодо права відводу. Прокурор сказав, що питань немає і не заявляв відвід. Тут немає конфлікту інтересів. Якщо я юрист і більш нічого не вмію й не знаю, чим же мені займатися?! Протягом вже 6 років я жодним чином не підтримую стосунків (з колишніми колегами-суддями — авт.) та і раніше були виключно службові стосунки, — сказав він.

Батько загиблої нині захищає Україну в складі Збройних сил України. Її чоловік спілкуватися відмовився. Брат підтвердив, що родина дійсно не наполягала, аби підсудного відправили за ґрати. На запитання, чи позиція не наполягати на позбавленні волі більше продиктована повним відшкодуванням, чи більшою мірою не бажанням, аби людина сіла в тюрму, він стримано відповів, що це «середнє» рішення.

Автор: Анастасія Зубова

Джерело: «Судовий репортер»

У матеріалі використані фото пресслужби прокуратури і скриншоти із сюжетів «Суспільне. Кропивницький»