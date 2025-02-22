Як українські суди розглядали справи державної зради та колабораціонізму у 2024 році

У 2024 році в судах розглянули 27% справ за статтями “Державна зрада” та “Колабораційна діяльність”, які перебували на розгляді. Водночас кількість засуджених за цими статтями збільшилась майже вдвічі у порівнянні з 2023 роком. Такі дані Рух ЧЕСНО отримав у відповіді на запит від Державної судової адміністрації.

Розгляд проваджень за ст. 111 ККУ (“Державна зрада”) у судах

Протягом 2024 року на розгляді українських судів перебувала 2784 справи за статтею “Державна зрада” та 4327 справи за статтею “Колабораційна діяльність”. Також у Державній судовій адміністрації зазначили, що в разі вчинення декілька злочинів, статистичний облік ведеться за статтею, яка передбачає більш суворе покарання.

Примітно, що зберігається динаміка щорічного збільшення кількості справ, які перебувають на розгляді та засуджених за цими статтями.

Однак, Рух ЧЕСНО раніше фіксував випадки неспівмірності покарань, коли реальні терміни ув’язнення отримують за лайки та репости у соцмережах, тоді як посадові особи з органів місцевого самоврядування або політики можуть обмежитись умовним терміном.

Розгляд кримінальних справ у судах за статтями “Державна зрада” та “Колабораційна діяльність”

Крім того, за ст. 111 ККУ “Державна зрада” з 2018 по 2024 рік розглянуто 1776 справ із 4504, які перебували на розгляді, що становить 40%. Зауважимо, що минулоріч зменшилася кількість угод про визнання винуватості у порівнянні з 2023 роком. Торік їх було 71. Загалом такі угоди, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, можуть суттєво пом’якшити покарання.

Прикладом є справа міського голови Південного Олександра Брюханова. Йому оголосили підозру в державній зраді. Згодом слідство перекваліфікувало його дії як посягання на територіальну цілісність України. За цією статтею передбачена значно менша відповідальність. У вироці суд затвердив угоду про визнання винуватості з прокурором та звільнив Брюханова від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Також вдвічі зменшилась кількість закритих проваджень, тоді як кількість засуджених за цими статтями збільшилась майже вдвічі у порівнянні з 2023 роком.

Рух ЧЕСНО раніше повідомляв, що у 2023 році засуджено 80% зрадників та колаборантів з розглянутих справ. Тоді на розгляді українських судів перебувала 1921 справа за статтею “Державна зрада” та 2724 справи за статтею “Колабораційна діяльність”.

Нагадаємо, що торік ексмажоритарник від “Слуги народу”, а нині нардеп з групи “Відновлення України” Євгеній Шевченко отримав підозру в держзраді. Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство встановило, що нардеп протягом 2020-2023 років неодноразово відвідував Білорусь, де налагоджував “схеми” щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.

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