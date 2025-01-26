Як ветерани війни можуть долучитись до боротьби з корупцією: добірка можливостей – від курсів до роботи

Опитування показують, що найбільшими загрозами для держави українці і надалі вважають війну та корупцію. Перемоги над ворогом на лінії бойового зіткнення та над корупцією (як на фронті, так і в тилу) — це два складні завдання і два важкі шляхи.

Ветерани війни вже зараз стають не лише запорукою перемоги, а й міцності держави. Антикорупційна ініціатива ЄС разом із державними інституціями та платформою VeteranHub провела захід задля долучення ветеранів війни до боротьби з корупцією. За підсумками події видання “Новинарня” опублікувало добірку можливостей для ветеранів та ветеранок, підготовану EUACI.

Робота в антикорупційних органах та суді

Після Революції Гідності в Україні запрацювали:

Національне антикорупційне бюро (НАБУ), яке розслідує корупцію високого рівня;

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), прокурори якої здійснюють процесуальне керівництво у цих справах та підтримують державне обвинувачення в суді;

Вищий антикорупційний суд, судді якого ухвалюють рішення у цих справах;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), що відповідальне за формування антикорупційної політики, ведення реєстру декларацій, моніторинг способу життя посадовців та запобігання корупції.

Поступово органи нарощують свої спроможності у розслідуванні корупції та притягненні винних до відповідальності. Разом з цим, зростає і штат працівників.

а) НАБУ

Наприкінці 2023 року запрацював Закон, згідно з яким чисельність штату Національного антикорупційного бюро протягом трьох років має збільшуватись на 100 осіб щороку: від 700 осіб у 2023-му до 1000 — у 2026 році.

“У нас є дві категорії посад. Перша — це особи начальницького складу, куди входять детективи, аналітики, оперативна служба. І є ще 210 осіб (станом на початок 2025 року — Авт.) державних службовців, які виконують не розслідувальницьку роботу, а здебільшого адміністративні функції. Детективи проходять більш складний і тривалий відбір з багатьма етапами і перевірками. Натомість, із конкурсом на державну службу у нас немає жодних перепон. Тому якщо ветеран чи ветеранка бачить, що є цікава посада державної служби, ми активно закликаємо подавати документи і йти на роботу в бюро”, — розповідає заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко.

Наразі в Бюро тривають одразу 45 конкурсів на різні вакансії: і в публічні комунікації, і в бухгалтерію, і на посади детективів та аналітиків.

б) САП

За кожним топ-корупційним кримінальним провадженням, розпочатим детективами НАБУ, закріплений відповідний прокурор чи група прокурорів, які наглядають за дотриманням законів під час досудового розслідування, а після його завершення — підтримують державне обвинувачення у суді.

“На моє переконання, прокурор — це та особа і той статус, у якому юрист може якнайширше і якнайкраще реалізувати себе з професійної точки зору. Тому що прокурор стикається з кримінальним провадженням на всіх стадіях досудового розслідування, його розгляду в суді і виконання вироку. Слідчий/детектив розслідує кримінальне провадження, суддя його розглядає та приймає рішення, кримінальна виконавча інспекція виконує вироки, а прокурор починає свою роботу з моменту отримання заяви і виявлення кримінального правопорушення, і працює до того моменту, поки особа не потрапить за ґрати і буде відбувати покарання”, — каже заступник керівника САП Андрій Синюк.

Нині 11 прокурорів САП, у тому числі перший заступник керівника Антикорупційної прокуратури Максим Грищук, захищають Україну зі зброєю в руках на фронті.

Заступник командира 11-го окремого батальйону спеціального призначення, Максим Грищук розповідає, звертаючись до ветеранів: “Мій досвід у антикорупційній діяльності тягнеться з 2015 року, коли сформувались НАБУ, САП, і ми розпочали перші кримінальні провадження. Тоді я прийшов у антикорупційну сферу як ветеран після бойових дій 2014-2015 років. Своїм вчинком ви показали, що готові йти і робити надзвичайні речі за цю державу. Тому ваша енергія, віра і відданість є надзвичайно важливими, щоб продовжити змінювати державу вже не на фронті, а всередині”.

Зі збільшенням штату в НАБУ розширюється і чисельність працівників САП, яка має становити 15% від штату НАБУ. Відтак загальна чисельність САП буде становити до 150 людей у 2026 році. Скоро мають розпочатись нові конкурси на посади прокурорів та державних службовців. На попередньому конкурсі відібрали двох прокурорів з числа військовослужбовців. Уся інформація буде розміщена на сторінках САП у Facebook та Telegram.

в) ВАКС

Зараз тривають конкурси на вакантні 15 посад суддів Вищого антикорсуду як суду першої інстанції та 10 посад суддів Апеляційної палати ВАКС. Однак ВАКС запрошує на роботу не лише суддів.

“Хто відповідає тим надзвичайно високим критеріям, відчуває в собі сили, готовність зняти піксель і вдягнути мантію — подавайтеся на конкурс. Інша опція — апарат суду. Є декілька категорій працівників апарату, а саме помічники суддів, які допомагають суддям готувати проєкти рішень і виписувати судову практику, а також спеціалісти за різними функціональними напрямками”, — розповів керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

Він зауважив, що хоча закон про державну службу в умовах режиму воєнного стану не вимагає проведення конкурсу, ВАКС постійно публікуємо усі свої вакансії, для того щоб забезпечити доступність та інформування для усіх охочих.

Вакансії Вищого антикорсуду доступні на сайті Суду: https://bit.ly/4akD33g

г) НАЗК

“Національному агентству з питань запобігання корупції потрібно пройти свій унікальний шлях і напрацювати цінний досвід, щоб залучати ветеранів для виконання повноважень Агентства. Серед ветеранів є значна аудиторія, яку Національне агентство може зацікавити як роботодавець. Серед тих, хто захищає нашу державу, є юристи, слідчі, прокурори, економісти, аудитори, IT-фахівці. Водночас НАЗК реалізує понад 20 функцій, де може знайти себе кожен”, — розповідає голова НАЗК Віктор Павлущик.

Серед згаданих функцій — здійснення фінансового контролю публічних службовців (перевірка декларацій, моніторинг способу життя, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень), дослідження корупційних ризиків у найризикованіших до корупції сферах, розвиток інституту викривання корупції тощо.

Вакансії у НАЗК зʼявляються на сайті: https://nazk.gov.ua/uk/vacancies/

Наприкінці 2024 року НАЗК також впровадило програму стажування для ветеранів і ветеранок. Проєкт стажування зараз на етапі завершення, трьох осіб уже працевлаштували в Агентстві.

“Україна є однією з перших країн у світі, яка матиме масштабний досвід працевлаштування та адаптації ветеранів і ветеранок. Нам дуже потрібно знайти людей, які, можливо, не маючи досвіду в антикорупційній сфері, володіють необхідними навичками, мають інші сильні сторони та готові брати відповідальність за зміни в країні”, — підсумовує Павлущик.

Громадська діяльність

а) викривання корупції

Викривач – це фізична особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень вчинених іншою особою за наявності переконання, що ця інформація є достовірною.

Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено у 2019 році. Розмір винагороди становить 10% грошового обсягу предмета корупційного злочину (однак не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат — у 2025 році це становить 24 млн грн). У 2024 році НАЗК вперше здійснило таку виплату. Викривачем корупції став чинний військовослужбовець.

Повідомити про факти правопорушень можна на Єдиний портал повідомлень викривачів: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/

Аби усі охочі могли розібратись, як правильно повідомляти про корупцію, а також, які є права і гарантії у викривачів, НАЗК і EdEra створили онлайн-курс “Впливай — викривай!”.

б) громадські ради

Нещодавно понад 100 тисяч українців взяли участь у голосуванні за новий склад Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Такі ради є і при інших державних установах, у тому числі НАБУ, та органах місцевого самоврядування. Хоча органи є консультативно-дорадчими, це спосіб для ветеранів і ветеранок долучитись до контролю за роботою цих органів.

в) активізм

Керівник ветеранського напряму Антикорупційного центру “Межа” Олег Симороз анонсував “Школу антикору” для для ветеранів та ветеранок. Раніше “Межа” проводила такий інтенсив для регіональних активістів та журналістів-розслідувачів корупції.

“Це не буде класичне навчання за партами. Основне завдання “Школи антикору”, яку ми анонсуємо найближчим часом, — направити ветеранів і допомогти їм реалізуватися в громадській сфері й ознайомитися з антикорупційною діяльністю. Розуміємо, що більшість ветеранів, які подаються на “ША”, будуть навіть без досвіду в антикорі. І це нормально. Ветерани можуть стати рушійною силою якісних змін у громадському секторі”, — каже Симороз.

Відстежувати анонс “ША” можна у Facebook: https://www.facebook.com/anticor.school.ua

Долучатись до боротьби з корупцією можна також журналістам чи лідерам думок. Для того, аби розвинути навички з розслідування корупції за відкритими даними, у вільному доступі є низка курсів та освітніх програм про різні інструменти.

У межах кампанії “Корупція не спадок” НАЗК промотувало інструменти громадського контролю, які громадяни України, можуть використовувати для контролю за діяльністю влади і запобігання корупції. Серед них — портали Prozorro, DREAM, Open Budget та інші.

Курси і школи для ветеранів раніше робили, зокрема, Bihus.info та YouControl спільно з VeteranHub.

На навчальній платформі Study.nazk уже є понад 30 навчальних курсів, де спікери різнобічно розглядають проблему корупції і способи боротьби з нею.

Низка освітніх платформ також розробила безкоштовні онлайн-курси:

Доброчесність — це не те, чого можна навчитись у школах, але щодня ми можемо опинятись перед вибором — застосовувати корупційні практики чи ні, і чи толерувати їх. Так само щодня можна докладати зусиль для боротьби з корупцією і запобігання їй.

Матеріал підготовленою Антикорупційною ініціативою ЄС (EUACI) — провідною антикорупційною програмою Європейського Союзу в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Програма була запущена у червні 2017 року. EUACI підтримує роботу антикорупційних інституцій, допомагає впроваджувати прозорість у відбудові України, надає підтримку громадянському суспільству та медіа.