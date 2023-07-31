Як влада буде регулювати облік зброї, яку роздали на початку повномасштабного вторгнення РФ

У перші дні повномасштабної війни органи державної влади здійснили екстраординарні кроки з оборони та захисту українського народу, територіальної цілісності, суверенітету й незалежності нашої країни від російських окупантів, зокрема шляхом видачі вогнепальної зброї цивільному населенню на період дії воєнного стану, зазначає ZN.ua.

Так, у межах реалізації положень статті 65 Конституції України, згідно з якими захист Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян України, у перші дні повномасштабної війни МВС спільно з членами профільного парламентського комітету розробили законопроєкт «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який надалі був ухвалений Верховною Радою та набув чинності 7 березня 2022 року.

Законом передбачено надання права цивільним особам у період дії воєнного стану отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, а також використовувати її (власну нагородну зброю, спортивну зброю, пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці, мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю) для відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Важливою нормою закону є те, що цивільні особи (нарівні з військовослужбовцями) не несуть відповідальності за застосування отриманої чи власної вогнепальної зброї проти осіб, які чинять збройну агресію проти України. Суть законопроєкту цілком відповідає умовам воєнного стану, інтересам українського народу, захисту суверенітету України та ґрунтується на загальновизнаних принципах міжнародного права.

Досвід свідчить, що таке рішення було правильним, ефективним і своєчасним. За цей час, без перебільшення, цивільне населення відіграло важливу роль у здійсненні збройної відсічі окупаційним військам Росії, особливо в перші дні й місяці повномасштабної війни.

МВС у співпраці з парламентаріями і, зокрема, членами профільного парламентського комітету та іншими зацікавленими сторонами вели предметне обговорення щодо напрацювання оптимальної моделі правового регулювання в частині права цивільних осіб на незареєстровану вогнепальну зброю у період воєнного стану для відсічі та стримування збройної агресії держави-терористки Росії і розробили збалансовану редакцію проєкту закону «Про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю» (реєстр. №9538), який Кабінет міністрів України як суб’єкт законодавчої ініціативи вніс на розгляд Верховної Ради України.

Законопроєктом пропонується таке:

створити правовий механізм для цивільних осіб задекларувати (не здати) в органах Національної поліції України вогнепальну зброю, яка була отримана або знайдена та використовується/використовувалася з метою відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації;

в органах Національної поліції України вогнепальну зброю, яка була отримана або знайдена та використовується/використовувалася з метою відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації; запровадити спрощену та безоплатну процедуру декларування. Така зброя є державною власністю , яка може перебувати у користуванні цивільних осіб на період воєнного стану . Впродовж 90 днів після завершення або скасування воєнного стану така зброя має бути повернута до Національної поліції України ;

, яка може перебувати у осіб на період . Впродовж після завершення або скасування воєнного стану така зброя ; заборону цивільним особам носити та зберігати вогнепальну зброю , яка не перебуватиме на обліку чи не пройде добровільного декларування в органах (підрозділах) Національної поліції України, крім районів ведення воєнних (бойових) дій . За вчинення таких дій цивільні особи нестимуть відповідальність , передбачену Кримінальним кодексом України, в загальному порядку ;

цивільним особам , яка в органах (підрозділах) Національної поліції України, . За вчинення таких дій цивільні особи нестимуть , передбачену ; цивільна особа, яка знайде вогнепальну зброю та/або боєприпаси до неї, буде зобов’язана впродовж 24 годин повідомити Національній поліції України про такий факт, передати знахідку поліцейському в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування (у разі встановлення, що знайдена зброя не використовувалася у вчиненні кримінальних правопорушень) або вказати на місцезнаходження знайденої зброї для подальшого вилучення;

та/або боєприпаси до неї, буде про такий факт, передати знахідку поліцейському в будь-який зручний спосіб (у разі встановлення, що знайдена зброя не використовувалася у вчиненні кримінальних правопорушень) або вказати на місцезнаходження знайденої зброї для подальшого вилучення; у разі встановлення причетності знайденої або добровільно задекларованої вогнепальної зброї до вчинення кримінальних правопорушень, видалених чи незаконно змінених маркувань на вогнепальній зброї або невідповідності вогнепальної зброї вимогам, передбаченим законом, така зброя вилучається органами Національної поліції України.

Під вогнепальною зброєю, яка підлягатиме добровільному декларуванню, розуміється нарізна вогнепальна зброя калібру не більш як 12,7 мм, гладкоствольна вогнепальна зброя калібру не більш як 23 мм і боєприпаси до неї. Фактично під ці параметри зброї підпадають бойовий пістолет, великокаліберна снайперська гвинтівка, автомат, мисливська рушниця тощо. Зрозуміло, що цивільним особам не дозволялося і не дозволяється використовувати військову техніку, танки, бойові машини піхоти, крупнокаліберні кулемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, гранатомети та інші різновиди виключно військової зброї та техніки.

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Заборона цивільним особам — громадянам України володіти вогнепальною зброєю та боєприпасами на сьогодні обумовлена положеннями частини першої статті 263 Кримінального кодексу України, якими встановлено кримінальну відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Тому насамперед для надання людині правових гарантій користування незареєстрованою зброєю до завершення дії воєнного стану і непритягнення до кримінальної відповідальності у рамках статті 263 Кримінального кодексу України, а також для посилення контролю за обігом зброї розроблено відповідний законопроєкт №9538. І ми сподіваємося на якнайшвидше прийняття його Верховною Радою України.

Зауважимо, що сферу дії цього законопроєкту пропонується поширити на цивільних осіб, а не на військовослужбовців Збройних сил України, членів добровольчих формувань територіальної оборони, правоохоронних органів, у яких питання обігу та використання вогнепальної зброї (у тому числі правовий статус трофейної зброї) регулюються іншими законодавчими та підзаконними актами.

Також Дослідницькою службою Верховної Ради України підготовлено інформаційно-аналітичний матеріал з питань порівняльного законодавства щодо регулювання обліку трофейної зброї у країнах, в яких відбувалися воєнні дії (Хорватія, Сербія, Північна Македонія, Молдова, Боснія і Герцеговина). У матеріалі зроблено розмежування понять трофейної зброї та зброї, яку знайшли або отримали цивільні особи, а також моделей вилучення або легалізації зброї, яка перебувала у користуванні цивільних осіб.

Міністерство внутрішніх справ України послідовно підтримуватиме ініціативи, спрямовані на вдосконалення правового регулювання цивільного обігу вогнепальної зброї (не тільки на період воєнного стану) і, зокрема, законодавчого врегулювання цього питання.

Так, представники МВС на запрошення голови і членів профільного комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та авторів законопроєкту «Про право на цивільну вогнепальну зброю» №5708 беруть активну участь у підготовці його до другого читання.

Автор: Богдан Драп’ятий, заступник міністра внутрішніх справ України

Джерело: ZN.ua