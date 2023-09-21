За що сатрапи Лукашенка затримують українців у Білорусі

Затримані у справі про диверсію у Мачулищах

26 лютого 2023 року у Мачулищах сталося кілька вибухів. Об’єднання колишніх силовиків BYPOL стверджувало, що учасники плану «Перемога» зашкодили російському літаку ДРЛО А-50. Пізніше представник організації Олександр Азаров заявив, що диверсія на аеродромі — спільна операція із СБУ.

У квітні держТБ показало фільм про події в Мачулищах, у ньому фігурували 17 осіб. Як мінімум семеро з них затримали та звинуватили за статтями про тероризм та зраду державі. Серед них громадянин України Микола Швець.

За версією каналу, у Києві Швець вступив до добровольчого підрозділу. Там він познайомився з людиною, яка навчила його працювати з дронами і «звела» з представником СБУ, та його завербувала. У грудні Швець отримав завдання на підрив російського борту А-50 у Мачулищах.

За версією пропагандистів допомогти Швецю «загубитися в поліських лісах» мала ще одна громадянка України Алла Яцута. У фільмі не пояснювали, чому цим планувала зайнятися саме вона і не сказали, чи її затримали.

3 квітня заступник начальника Слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що всіх затриманих у справі про диверсію в Мачулищах звинувачують у теракті, вчиненому організованою групою.

Від 7 до 10 років колонії за «агентурну мережу»

20 жовтня голова КДБ повідомив про затримання громадянина України та двох завербованих ним білорусів, які «передавали дані українській розвідці».

«Громадянин України, який був переправлений через Польщу на нашу територію в одному з прикордонних районів, створив агентурну мережу, завербував наших громадян, які збирали інформацію закритого характеру про діяльність наших Збройних Сил, силові структури», — наводила його цитата «Белта » .

Пізніше в ефірі пропагандистського «Білорусь 1» передали , що проти затриманого українця Павла Купрієнка порушили кримінальну справу щодо агентурної діяльності. Згідно з сюжетом, Купрієнко прожив у Білорусі шість років, а востаннє приїхав до країни «за дорученням українських спецслужб».

Тут він зв’язався з іншими фігурантами справи — білорусами Тарасом Мачинським та Дмитром Солов’янчиком — і нібито збирав дані про розташування залізничних вузлів та пересування військової техніки.

У березні Гомельський обласний суд засудив Купрієнко до 7 років колонії посиленого режиму. Мачинського визнали винним у зраді державі та засудили до 10 років колонії посиленого режиму. Солов’янчика – до штрафу в 400 базових величин за статтею про приховування злочинів.

Російська контрабанда, висилка з країни та до 6 років колонії

Українців Михайла Сталерчука та Дмитра Гудзіка Брестський обласний суд засудив до 6 та 5 років колонії відповідно, звинувативши в агентурній діяльності на користь України.

Подробиці справи проти них розповіли у пропагандистському фільмі «Контррозвідка. Операції білоруського КДБ проти спецслужб Заходу та України». У сюжеті йшлося про те, що українці нібито возили з Білорусі контрабандні вантажі і потрапили до СБУ, де їх завербували, запропонувавши знімати військову техніку в Білорусі.

Коли їх затримали силовики, у ролику АТН не уточнили. Разом із ними в сюжеті згадувався українець Ігор Дерко — його білоруська влада вислала із країни.

У тому ж фільмі АТН йшлося про висилку ще одного громадянина України Сергія Леванюка. Стверджувалося, що він «отримував завдання від свого куратора з Львівського розвідцентру».

Зникнення у Вітебську та звинувачення в агентурній діяльності

У лютому «Флагшток» розповів про зникнення у Вітебську уродженця України Андрія Шмая. За словами матері зниклого, про його затримання не було відомо навіть посольству України в Білорусі.

Вона уточнила, що Шмай приїхав до Білорусі 2013 року — працював електриком в облвиконкомі, вирощував сина. Дружина українця, також уродженка Чернігова, мала білоруське громадянство.

«19 січня після закінчення робочого дня Андрія попросили затриматись якісь люди. Попросили затриматись, він затримався і все. На роботі сказали, що затримали спецслужби. Я не знаю, за що його затримали, мабуть за те, що просто українець. Тільки через це. Він просто працював, у них нормальна сім’я — робота-будинок. Ні з ким не спілкувався, нікуди не виїжджав за кордон, у Чернігові востаннє був у лютому 2020 року», – описала ситуацію мати зниклого Ірина.

За кілька місяців в ефірі пропагандистського каналу ОНТ показали сюжет про Шмая і розповіли, що його звинувачують в агентурній діяльності. За версією, озвученою пропагандою, Шмай до переїзду до Вітебська сім років працював інспектором у пункті пропуску «Нові Яриловичі» на українсько-білоруському кордоні.

2013 року він переїхав до Вітебська і влаштувався в облвиконком робітником-ремонтником. Шмай не мав доступу до документів, «натомість вуха та очі чули та бачили дуже добре», стверджували автори сюжету. Українець нібито надсилав інформацію про роботу відомства молодшому братові Руслану – заступнику командира управління «Північ» з оперативних питань у Чернігові, повідомили у ролику ОНТ.

В агентурній діяльності звинувачували й українця Сергія Бойка. Бойка внесли до «списоку екстремістів» на підставі вироку, але термін, на який його засудили, невідомий.

Заклики до страйку та коментарі про росіян

До року колонії у Білорусі засудили українця Кирила Петренка. Його звинуватили у грубому порушенні порядку за заклики до страйку на «Гомсільмаші». За версією слідства він адміністрував телеграм-чат «Чат. Гомсільмаш за вільну Білорусь!».

Через коментарі про громадян Росії проти українця в Білорусі порушили кримінальну справу. Відео з ним з’явилося у провладному телеграм-каналі “Книга Гу “База””.

На камеру затриманий сказав, що «строчив різні образи на адресу громадян РФ». У ролику використовували скріншоти коментарів березня 2022 року від користувача Sasha Kotovskij – на одному з них написано: «Смерть рашистам, окупантам та сепарам».

За якою саме статтею силовики порушили кримінальну справу, не уточнювалося.