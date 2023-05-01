16-річний хлопець отримав опіки 75% тіла через челендж у TikTok

У США 16-річний підліток отримав опіки 75% тіла після виконання челенджу з TikTok.

Мейсон Дарк з Північної Кароліни хотів розпилити аерозоль з фарбою на увімкнену запальничку, але балончик вибухнув, повідомляє Insider і WRAL.

Полум’я охопило тіло хлопця. Він стрибнув у річку, щоб загасити вогонь, але вже отримав серйозні травми.

Мейсона доставили в опіковий центр Університету Капел-Гілл, де йому зробили операцію. Лікарі виявили, що більша частина тіла підлітка вкрита опіками третього ступеня. Мати хлопчика Холлі Дарк сказала, що її сина було неможливо впізнати.

“Всі почули сильний вибух, а потім вибіг Мейсон і почав знімати свою сорочку”, – пригадує вона.

Рідні Мейсона Дарка відкрили збір коштів на GoFundMe, щоб покрити медичні рахунки та інші витрати, необхідні для одужання. Вони вже зібрали понад 39 тисяч доларів.

“Мій син Мейсон потребує ваших молитов. 75% його тіла обгоріло. Нещасний випадок стався вдень у неділю, 23 квітня 2023 року. Він стрибнув у річку, щоб загасити полум’я.

Ризик інфікування через річкову воду високий, на додачу до опіків 2-го та 3-го ступенів”, – написала Холлі Дарк.

Жінка попросила молитися за одужання Мейсон, адже у нього попереду довгий шлях. Підліток пробуде в опіковому відділенні пів року.

Мейсон – дуже активний 16-річний хлопець, розповіла бабуся потерпілого Хейді Сімпсон. Він грає у футбол, займається бігом і з нетерпінням чекає на отримання водійських прав.

“Я прошу молитов за сім’ю Холлі, Джуліана і брата Остіна (13 років), а також про будь-яку допомогу в їхніх потребах: медичні рахунки, газ, їжа і житло на цей час”, – додала жінка.

За словами сім’ї, Мейсону зараз дуже боляче, і він перебуває під дією седативних препаратів.

Нагадаємо, раніше на Київщині дві семикласниці отруїлися ліками через челендж у TikTok. А 12-річний хлопець з Британії впав у кому після “собачого кайфу”.

Деякі країни заборонили держслужбовцям користуватися TikTok через ймовірний ризик викрадення даних. Наприклад, у Швеції китайська соцмережа заборонена для військових. Також нещодавно НАТО заборонив працівникам користуватись TikTok.

Водночас міністр культури Ткаченко заявив, що тенденцію заборони TikTok у західних держустановах треба дослідити.

Олена Барсукова, журналістка УП. Життя