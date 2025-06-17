17-річна дівчина загинула на залізниці у Роздільнянському районі

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Про трагедію, яка сталася 17 червня на залізниці правоохоронцям повідомила чергова по станції.

Попередньо встановлено, що дівчина загинула, опинившись під потягом, що рухався. На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюються всі обставини трагічної події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини

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