17-річна дівчина загинула на залізниці у Роздільнянському районі

Про трагедію, яка сталася 17 червня на залізниці правоохоронцям повідомила чергова по станції.

Попередньо встановлено, що дівчина загинула, опинившись під потягом, що рухався. На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюються всі обставини трагічної події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини