17-річна дівчина загинула на залізниці у Роздільнянському районі
Про трагедію, яка сталася 17 червня на залізниці правоохоронцям повідомила чергова по станції.
Попередньо встановлено, що дівчина загинула, опинившись під потягом, що рухався. На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Правоохоронці встановлюються всі обставини трагічної події.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Роздільнянський районний відділ поліції ОдещиниTweet