17-річний хлопець втратив ноги, випавши з електропотягу

23 грудня увечері 17-річний юнак випав із потяга перед станцію «Пиріжки» на Житомирщині. Його доставили до реанімації з діагнозом – травматична ампутація нижніх кінцівок.

Поліція розслідує справу за попередньою кваліфікацією порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

«Близько 19.55 до поліції зателефонував житель м. Малина і розповів, що його син потрапив під електропотяг, у результаті чого травмований. Безпосередньо на місці події працівники слідчо-оперативної групи з’ясували окремі деталі», – повідомили в поліції.

Як з’ясувалося, потерпілий разом з 15-річним знайомим о 18.50 на залізничній станції Головки зайшли до вагона електропотягу сполученням «Коростень-Київ», прямуючи до м. Малина

Трохи згодом у старшого з хлопців задзвонив телефон і він перейшов до іншого вагону, запропонувавши товаришу зустрітись уже на пероні у місті.

На станції «Малин» молодший юнак не побачив друга, натомість той йому зателефонував і розповів, що під час руху зі станції «Пиріжки» випав з електропотягу. Майже одночасно потерпілий повідомив про подію і батькам.

Хлопця знайшли поблизу залізничної колії приблизно за 27 метрів від вказаної станції у напрямку м. Малина та терміново госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні з попереднім діагнозом – травматична ампутація нижніх кінцівок. // Волинь