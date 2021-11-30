19-летняя девушка, осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО
Моторина скончалась в медсанчасти СИЗО, сообщили в прокуратуре.
В СИЗО Полтавы вчера вечером умерла 19-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора в тире.
Данные об этом УНИАН подтвердила пресс-секретарь Полтавской областной прокуратуры Людмила Иващук.
«Она умерла в медсанчасти СИЗО. Сейчас все выясняем», — заявила пресс-секретарь.
По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, причиной смерти стала эпилепсия.
Напомним, 7 февраля 2020 года в Полтаве 18-летняя жительница Днепра Вероника Моторина в местном тире из огнестрельного оружия смертельно ранила 64-летнего инструктора.
28 сентября 2021 года Октябрьский райсуд Полтавы признал девушку виновной в умышленном убийстве и приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Во время заседания суда она заявила, что в момент стрельбы находилась в депрессии, до которой довел ее парень, а инструктора тира ранила случайно.
По дороге в СИЗО Моторина совершила попытку самоубийства – она порезала себе руки лезвием от бритвы.