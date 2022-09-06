1xBet позбавили ліцензій для роботи в Україні – ЗМІ

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, для роботи в Україні.

Про це УНН стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, сьогодні за особистою вказівкою Президента України Володимира Зеленського, відбулися збори КРАІЛ на яких, зокрема, і позбавили ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (1хBet).

Букмекерська компанія 1xBet офіційно працювала в Україні з березня попри заяви нардепів, військовослужбовців, громадських діячів та спортсменів, які закликали розібратися з конторою через її можливе російське коріння.