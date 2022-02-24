24 лютого в Україні вводиться надзвичайний стан строком на 30 діб
Верховна Рада України затвердила проєкт Закону України про затвердження Указу Президента України «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України».
З метою нормалізації обстановки в державі, забезпечення захисту та охорони державного кордону, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку, упроваджуються наступні заходи:
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
заборона страйків;
- тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;
- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;
- заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу СЗРУ;
- заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування.
Додаткові заходи, за потреби:
- встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона проведення яких встановлюється судом;
- запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
- особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі.