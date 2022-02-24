24 лютого в Україні вводиться надзвичайний стан строком на 30 діб

Верховна Рада України затвердила проєкт Закону України про затвердження Указу Президента України «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України».

З метою нормалізації обстановки в державі, забезпечення захисту та охорони державного кордону, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку, упроваджуються наступні заходи:

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона страйків;

заборона страйків; тимчасова чи безповоротна евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;

заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу СЗРУ;

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування.

Додаткові заходи, за потреби:

встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона проведення яких встановлюється судом;

запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);

особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі.

Патрульна поліція України