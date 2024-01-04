Актори «95-го кварталу» потрапили до бази «Миротворця» після скандального номера

Ірину Гатун та Юрія Великого внесли до бази «Миротворця» після номера про переселенку зі Скадовська

Вже декілька днів поспіль не вщухає скандал із Новорічним концертом 95-го Кварталу.

Нагадаємо, «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Номер, який транслювався на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, вже викликав обурення багатьох українців.

Врешті-решт, виконавці цього номера Ірина Гатун та Юрій Великий потрапили до бази «Миротворця». Їх розкритикували за недоречні жарти під час війни про переселенців із окупованого Скадовська.

На сайті громадської організації, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки, йдеться, що Ірина та Юрій брали участь у гуманітарній агресії проти України та публічній нарузі над українськими громадянами, які перебувають на окупованих територіях.

Крім того, Ірину Гатун звинувачують в участі у спробах легалізації окупації АР Крим Росією, так як на її сторінках у соцмережах були знайдені фото з відпочинку на півострові у 2015, 2018 та 2019 роках. Також до бази «Миротворця» було додано знімок, де акторка позувала у радянській військовій формі у 2015 році.

Нагадаємо, Ірина Гатун вже вибачилася перед тими, кого образив номер про дівчину зі Скадовська, яку вона зіграла.

Також херсонська журналістка подала скаргу на канал «1+1» за скандальний жарт про Скадовськ. // Главком