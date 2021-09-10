Бабушка и внучка скончались, съев арбуз. Маму удалось спасти

В Москве трое членов одной семьи попали в реанимацию, полакомившись арбузом, купленном в одном из сетевых супермаркетов. При этом двух человек спасти не удалось.

Как сообщает телеграм-канал Baza, москвичи купили арбуз 8 сентября на улице Совхозной и съели его после ужина. На следующий день 15-летняя девочка, ее мама и бабушка почувствовали резкое ухудшение состояние. У них началась обильная рвота.

Приехавшая на вызов бригада скорой помощи списала все на обычное отравление и госпитализировать пациентов не стала. Однако к вечеру всем троим стало хуже и отец девочки, который не ел арбуз, вновь вызвал скорую.

На этот раз ребенка и двоих взрослых отвезли в больницу. При этом бабушка уже находилась в критическом состоянии и вскоре скончалась в реанимации. Сегодня утром умерла и девочка. Стабилизировать состояние матери ребенка врачам удалось, сейчас женщина продолжает лечение. // МК