Біля Гродно розбилися двоє російських десантників, — ЗМІ

Загинули офіцер збройних сил РФ і солдат термінової служби.

Біля білоруського міста Гродно під час навчань розбилися двоє російських десантників.

Про це повідомляє організація колишніх силовиків Білорусі BYPOL, а також телеграм-канал NEXTA Live.

Зазначається, що під час висадки на полігон «Гозький» сталося «сходження двох парашутистів із згасанням купола одного з парашутів».

Внаслідок цього загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Російської Федерації — офіцер і солдат термінової служби.

Нагадаємо, російські десантники прибули сьогодні до Гродненського району для «спільних навчань» із білорусами. Як повідомило Міноборони Білорусі, це — «перевірка одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв’язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону».

«Військовою діяльністю» Міноборони Білорусі називає захист кордонів Литви та Польщі від мігрантів. Від полігону до кордону з Литвою – 10 км, до польського – 20 км.

Наразі на кордоні між Білоруссю та Польщею в нейтральній полосі застрягли кілька сотень мігрантів з країн Близького Сходу. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають місцеві силовики. У зв’язку із цим Польща направила до кордонів з Білоруссю близько 15 тисяч військових. Олександр Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів. За його словами, це може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією. // LB.ua