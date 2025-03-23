Через технічний збій в IT системі не працюють онлайн-сервіси «Укрзалізниці»
Неможливо купити квитки через сайт.
23 березня вранці “Укрзалізниця” повідомила про технічний збій в IT системі. Наразі не працюють онлайн-сервіси перевізника.
Про це “Укрзалізниця” повідомила у Facebook.
Як повідомили в “Укрзалізниці”, не працює застосунок перевізника для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також неможливо купити квитки через сайт.
Не працюють замовлення додаткових послуг онлайн.
Відомо, що в касах на залізничних вокзалах можна купити квиток. Для цього збільшать кількість додаткових кас для пасажирів для уникнення черг. // LB.ua