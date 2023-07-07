Через зливу у двох районах Києва виникли підтоплення (відео)
Оскільки грози зі зливами і шквалами прогнозують до кінця доби, гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.
Надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що у Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.
“Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів”, – наголосили в пресслужбі.
Оскільки грози зі зливами і шквалами прогнозують до кінця доби, гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі. // LB.ua
***