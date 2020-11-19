Чоловіка речниці поліції Волині знайшли застреленим в лісі

Cьогодні вночі у селі Головно Любомльського району знайшли застреленим чоловіка речниці Головного управління національної поліції Волині Ольги Бузулук Романа Бузулука.

Тіло знайшли у лісі. Поруч лежала рушниця.

Роман Бузулук проживав останній місяць в будинку своєї тещі, яка фактично взяла його на поруки, після того як чоловіку оголосили підозру у скоєнні смертельної аварії у Луцьку, в якій загинула жінка.

За попередньою інформацією це самогубство.

volynua.com