Чоловіка речниці поліції Волині знайшли застреленим в лісі
Cьогодні вночі у селі Головно Любомльського району знайшли застреленим чоловіка речниці Головного управління національної поліції Волині Ольги Бузулук Романа Бузулука.
Тіло знайшли у лісі. Поруч лежала рушниця.
Роман Бузулук проживав останній місяць в будинку своєї тещі, яка фактично взяла його на поруки, після того як чоловіку оголосили підозру у скоєнні смертельної аварії у Луцьку, в якій загинула жінка.
За попередньою інформацією це самогубство.
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