Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про заморозки в Україні

З 24 по 27 квітня очікуються заморозки в повітрі та на поверхні грунту.

За інформацією Укргідрометцентру, вночі 24 квітня у західних та північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У південних і центральних областях 24 квітня — заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

У ДСНС повідомляють, що на Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). // LB.ua