Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
Голова Держпродспоживслужби повідомив про типові маніпуляції з комунальними платежами
Впродовж 2022-2023 років до Держспоживслужби надійшло понад 3,5 тис. звернень від громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг. Лише у Львівській області за зверненням споживачів місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн. В інтерв’ю «Главкому» очільник Держспоживслужби Сергій Ткачук розповів про поширені махінації з комунальними платежами.
Ткачук додає, що типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги є: включення до собівартості непередбачених законодавством витрат; справляння плати з населення за незатвердженими тарифами; недотримання встановлених законодавством термінів введення нових тарифів тощо.
Зазначається, що українці також скаржилися на комунальних теплопостачальників, які відмовлялися проводити перерахунки за надання неякісних житлово-комунальних послуг. Лише у Львівській області за зверненням споживачів місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн.Tweet