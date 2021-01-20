Дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли з’їжджала з гірки

Сталася дорожньо-транспортна пригода 18 січня, близько 17 години на вулиці Шевченка села Білів Рівненського району.

На місці події поліцейські встановили, що восьмирічний місцевий житель, спускаючись із гірки на санчатах, виїхав на проїзну частину та вдарився у бік маршрутного таксі сполученням «Рівне-Білів» під керуванням 49-річного жителя селища Клевань. Водій встиг зреагувати та вчасно загальмував.

Він сам викликав «швидку» та повідомив до поліції.

Хлопчика доставили до лікарні, де медики діагностували забій плеча та після надання допомоги відпустили додому.

Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла кататися в той час, коли мама пішла на роботу, а батько саме повертався.

За невиконання обов’язків щодо виховання дітей поліцейські притягатимуть до адміністративної відповідальності батьків за статтею 184 КУпАП. Також із ними та їхніми трьома дітьми, які характеризуються позитивно, працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки та поведінки під час зимових розваг.

Відділ комунікації поліції Рівненської області