До ₴680 тис.: МВС пропонує карати кабаки, які нахабно порушують комендантську годину

МВС пропонує встановити відповідальність для закладів, які порушують комендантську годину, а саме ввести штрафи.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в телемарафоні, передає УНН.

Клименко повідомив, що МВС разом із народними депутатами підготували проєкт, він вже завтра буде відправлений в Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

За ого словами, пропонується:

• Доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

• Відповідальність: штраф від 34 000 грн. до 170 000 грн. У разі повторного порушення протягом року: від 340 000 грн. до 680 000 грн.

«Це буде стосуватися саме власників суб’єктів господарювання і фізичних осіб підприємців. Думаю, що в найближчий час Верховна Рада розгляне пропозиції», – додав міністр.