ДТП на Рівненщині: один чоловік загинув, троє — в реанімації

Смертельна автопригода сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Грушвиця Рівненського району

Встановлено, що 32-річний житель міста Суми, водій автомобіля «Hуundai Elantra», рухаючись у напрямку Львова, допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із автомобілем «Peugeot Partner» під керуванням 45-річного жителя села Три Копці Рівненського району.

Внаслідок ДТП загинув пасажир «Hуundai», 37-річний житель Сумської області, ще одного — 47-річного жителя Чернігівської області та обох кермувальників із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, у водіїв відібрані біологічні зразки для визначення стану сп’яніння. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. // Вартові еспресо