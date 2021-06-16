ДТП за участі п’яти автомобілів, мопеда та тролейбуса у Вінниці: травмувались неповнолітні водій та пасажирка скутера

Дорожньо-транспортна пригода за участі п’яти автомобілів, мопеда та тролейбуса сталась 15 червня близько 18.15 години на вулиці Ватутіна. Внаслідок аварії травмувались неповнолітні водій та пасажирка двоколісного транспортного засобу, а також кермувальниця однієї з іномарок.

Поліцією призначено ряд експертиз для встановлення причин автопригоди.

За попередньою інформацією слідства, кермувальниця BMW допустила зіткнення з мопедом Honda під керуванням 17 – річного вінничанина, який рухався в попутному напрямку та в подальшому зіткнулась з іномаркою Chevrolet. Від удару водій двоколісного транспортного засобу, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілями FordFocus та Volkswagen. Після зіткнення з іномаркою BMW кермувальниця Chevrolet виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з іномаркою Renaul та тролейбусом, під керуванням 61 – річного вінничанина.

У результаті автопригоди 17 – річний водій та 16 – річна пасажирка двоколісного транспортного засобу госпіталізовані до лікарні.

Також в автопригоді травмувалась 29 – річна кермувальниця Chevrolet. Жінку госпіталізовано до нейрохірургічного відділення міської лікарні.

Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

Водії освідувані, вони тверезі.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відділ комунікації поліції Вінницької області