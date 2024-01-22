Двоє дітей загинули на річці Інгулець на Кіровоградщині

На Кіровоградщині втопилися двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області.

«20 січня о 15:20 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення від стурбованої жительки с. Олександрівка Петрівської СТГ Олександрійського району про те, що вона бачила двох дітей, які знаходились на кризі р. Інгулець. Після цього, зі слів жінки, через деякий час обоє дітей зникли. На місце події було направлено відділення рятувальників 32-ої пожежно-рятувальної частини смт Петрове. 21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області. О 09:29 тіло хлопчика 2015 р.н. було вилучено з водойми. Пошуки другої дитини тривають. Причину та обставини загибелі дитини встановлюють фахівці», — йдеться у повідомленні. // «ФАКТИ»