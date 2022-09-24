Двоє грибників підірвалися на мінах на Харківщині

Ще двоє людей підірвалися на мінах у Харківській області – чоловіки, які пішли до лісу збирати гриби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 24 вересня, у Telegram, пише УНН.

“У Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок стався з 24-річним жителем Ізюмського району, який також збирав гриби”, – повідомив Синєгубов.

Голова ОВА вкотре нагадав усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. “Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров’я”, – зазначив він.