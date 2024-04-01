Двоє людей загинули у ДТП на Прикарпатті (фото)

Близько 12:00 на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію поблизу с. Ямниця, Івано-Франківського району. На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі, спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області та всі відповідні служби.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між двома транспортними засобами. Йдеться про «Mercedes-Benz Sprinter» та «Opel Insidnia». У результаті аварії водій та пасажир легковика «Opel» загинули на місці. Іншого керманича госпіталізували до лікарні.

Всі обставини та причини аварії наразі з’ясовують правоохоронці. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини