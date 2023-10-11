Двоє людей загинули в ДТП у Подільському районі Одещини

Автопригода сталася вчора на автодорозі сполученням Платонове–Кропивницький.

Поліцейські попередньо встановили, що водій «Mitsubishi Galant», рухаючись у напрямку села Малаївці Окнянської ОТГ, не впорався з керуванням і допустив з’їзд легковика у придорожню лісосмугу, де сталося перекидання транспортного засобу та зіткнення з деревом.

Унаслідок ДТП двоє жителів району 24-х та 30-ти років, які перебували в салоні іномарки, загинули на місці.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження поліцейські помістили автомобіль на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Триває слідство, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські нагадують водіям, що вирушати в дорогу можна тільки на технічно справному транспортному засобі, під час руху слід уважно стежити за дорожньою обстановкою, вчасно реагувати на її зміну, не створювати своїми діями загрози безпеці іншим учасникам дорожнього руху, не користуватися засобами зв’язку, тримаючи їх у руці, суворо дотримуватися вимог дорожніх знаків, розмітки, швидкісного режиму.

Подільське районне управління поліції Одещини