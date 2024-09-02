Двоє підлітків були травмовані на залізниці в Одеському районі

14-річних хлопців госпіталізували до дитячої обласної лікарні.

Про подію, яка сталася 1 вересня близько 17-ї години на залізничній станції «Одеса-Східна», до поліції повідомив черговий станції.

Попередньо поліцейські встановили, що юнаки піднялися на дах вантажного вагона, аби сфотографуватись. Один з них торкнувся електролінії і отримав ураження електричним струмом, а потім схопився за товариша, і вони вдвох впали з вагона.

Виявив потерпілих робітник станції і передав їх працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.

Підлітків госпіталізували. В обох опіки, а в одного ще й перелом стегна.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, в яких дуже висока напруга. Діє вона не лише при торканні – навіть на відстані може вдарити електричною дугою.

Закликаємо дорослих посилити контроль за дітьми та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки.

Одеське районне управління поліції № 2