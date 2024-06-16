Естафету Ковіда приймає інша смертоносна інфекція

В Японії поширюється м’ясоїдна бактерія, здатна вбити за два дні, цьогоріч вже зареєстровано майже тисячу смертей.

Після того, як Японія пом’якшила ковідні обмеження, країною поширюється хвороба, спричинена рідкісною «м’ясоїдною бактерією», яка може вбивати людей протягом 48 годин. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Національного інституту інфекційних хвороб, який відстежує випадки захворювання з 1999 року, кількість випадків синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS) цього року, станом на 2 червня досягла 977, що перевищує рекордний 941 випадок, зареєстрований за весь минулий рік.

Стрептокок групи А (GAS) зазвичай викликає набряк і біль у горлі у дітей, відомі як “фарингіт”, але деякі типи бактерій можуть призвести до швидкого розвитку симптомів, включаючи біль і набряк кінцівок, лихоманку, низький кров’яний тиск, які можуть супроводжуватися некрозом, проблемами з диханням, відмовою органів і смертю. Люди старші 50 років більш схильні до такого перебігу захворювання.

«Більшість смертей трапляється протягом 48 годин», — каже Кен Кікучі, професор інфекційних хвороб Токійського жіночого медичного університету. «Якщо пацієнт помічає набряк стопи вранці, то до обіду він може поширитися на коліно, і смерть може настати протягом 48 годин».

В інших країнах нещодавно також спостерігалися спалахи цієї небезпечної інфекції. Наприкінці 2022 року принаймні п’ять європейських країн повідомили Всесвітній організації охорони здоров’я про збільшення випадків інвазивного стрептококового захворювання групи А (iGAS), яке включає STSS. У ВООЗ заявили, що зростання кількості випадків відбулося після закінчення обмежень, пов’язаних з Covid.

За нинішніх темпів зараження кількість випадків захворювання в Японії цього року може сягнути 2500 із жахливою смертністю у 30%, сказав Кікучі.

Професор закликав людей дотримуватися гігієни рук і обробляти будь-які відкриті рани. // Дзеркало тижня