ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
Комісія з етики Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) розгляне висловлювання 14-го чемпіона світу Володимира Крамника про смерть американського гросмейстера українського походження Деніела Народицького.
«Людське життя і гідність – основні цінності, що поділяються всіма нами. Ми глибоко поважаємо та любимо шахи, які об’єднують нашу спільноту, і ці цінності завжди мають бути на першому місці.
Я спільно з правлінням ФІДЕ офіційно передам усі відповідні публічні заяви, зроблені гросмейстером Володимиром Крамником – як до, так і після трагічної смерті гросмейстера Деніела Народицького, – до комісії ФІДЕ з етики та дисципліни для незалежного розгляду.
У той же час я підтверджую, що ФІДЕ вживе відповідних заходів за будь-яких випадків прояву неповаги, публічного переслідування або цькування, якщо це буде помічено в шаховому співтоваристві», – заявив президент ФІДЕ Аркадій Дворкович.
Деніел, рейтинг якого на момент смерті становив 2619 балів за системою Ело, посідав 17-те місце серед шахістів США та 151-ше – у світі. Свій останній офіційний матч він провів 18 вересня, змагаючись з індійським гросмейстером Ніхалом Саріном, якому поступився в серії швидких партій.
Окрім спортивних досягнень, Народицький здобув популярність як коментатор і шаховий педагог, автор численних освітніх матеріалів та відео, які надихали тисячі початківців по всьому світу. Також він вів активну діяльність як стример на популярній платформі Twitch, де його канал «GMNaroditsky» мав 339 тисячі підписників.
Варто також зазначити, що Деніел мав українське коріння – його батько, Володимир Народицький, походить з України, а мати є азербайджанкою.Tweet