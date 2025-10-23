ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження

Комісія з етики Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) розгляне висловлювання 14-го чемпіона світу Володимира Крамника про смерть американського гросмейстера українського походження Деніела Народицького.

Про це повідомляє «Главком».

Народицький помер у віці 29 років. Пізніше Крамник заявив у соцмережі: «Я кричав про проблеми Дані, які викликають тривогу, а його «друзі» подбали лише про те, щоб приховати це».

«Людське життя і гідність – основні цінності, що поділяються всіма нами. Ми глибоко поважаємо та любимо шахи, які об’єднують нашу спільноту, і ці цінності завжди мають бути на першому місці.

Останнім часом публічні дебати у світі шахів дуже часто виходять за прийнятні рамки, завдаючи шкоди не лише репутації людей, а й їхньому благополуччю. Коли це відбувається, дискусії можуть перерости у переслідування, цькування та особисті нападки, що особливо серйозно у сьогоднішньому середовищі.

Я спільно з правлінням ФІДЕ офіційно передам усі відповідні публічні заяви, зроблені гросмейстером Володимиром Крамником – як до, так і після трагічної смерті гросмейстера Деніела Народицького, – до комісії ФІДЕ з етики та дисципліни для незалежного розгляду.

У той же час я підтверджую, що ФІДЕ вживе відповідних заходів за будь-яких випадків прояву неповаги, публічного переслідування або цькування, якщо це буде помічено в шаховому співтоваристві», – заявив президент ФІДЕ Аркадій Дворкович.

Деніел, рейтинг якого на момент смерті становив 2619 балів за системою Ело, посідав 17-те місце серед шахістів США та 151-ше – у світі. Свій останній офіційний матч він провів 18 вересня, змагаючись з індійським гросмейстером Ніхалом Саріном, якому поступився в серії швидких партій.

Протягом своєї кар’єри Народицький досяг пікового рейтингу 2647 пунктів (2017 рік) і неодноразово представляв Сполучені Штати Америки на міжнародних турнірах. Зокрема, на Командному чемпіонаті світу-2015, де американська збірна посіла п’яте місце, а сам Деніел здобув 4 очки з 7 можливих. Одним із найяскравіших моментів його кар’єри стала перемога над Фабіано Каруаною – другим шахістом світу на той момент – у межах чемпіонату США 2021 року.

Окрім спортивних досягнень, Народицький здобув популярність як коментатор і шаховий педагог, автор численних освітніх матеріалів та відео, які надихали тисячі початківців по всьому світу. Також він вів активну діяльність як стример на популярній платформі Twitch, де його канал «GMNaroditsky» мав 339 тисячі підписників.

Варто також зазначити, що Деніел мав українське коріння – його батько, Володимир Народицький, походить з України, а мати є азербайджанкою.