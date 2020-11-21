Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
За первые 9 месяцев этого года с диагнозом COVID-19 умерли 4300 человек. При этом у 4072 человек вирус был идентифицирован, а у 228 – неидентифицирован.
За этот период украинцы умирали от таких болезней:
- ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;
- инсульт – 55 876 человек;
- злокачественные новообразования – 57 983 человека;
- болезни органов пищеварения – 17 269 человек;
- грипп и пневмония – 4820 человек;
- болезни нервной системы – 3188 человек;
- заболевания, обусловленные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – 2268 человек;
- туберкулез – 2248 человек;
- болезни мочеполовой системы – 1957 человек;
- сахарный диабет – 1505 человек.
Кроме того, украинцы умирали от ряда внешних причин:
- в результате ДТП – 2753 человека;
- в результате случайного утопления – 1259 человек;
- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек;
- от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;
- от случайного отравления и действия алкоголя – 1504 человека;
- путем самоубийства – 4708 человек;
- в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 14 575 человек. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине. В частности, за минувшие сутки заболели 549 детей и 613 медработников.
- С начала года численность населения Украины уменьшилась на 140 тысяч человек. При этом смертность ниже, чем в прошлом году. За первые два квартала года в Украине родилось 139 134 детей, что на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Миграционный прирост населения составил 7598 человек, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 11 643.