«Кавалергарда век не долог…»: умер актер театра и кино, музыкант и писатель Владимир Качан

В России скончался актер театра и кино, музыкант и писатель Владимир Качан. Причиной смерти 73-летнего артиста стала коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Telegram-канал rian_ru.

В родном театре Качана рассказывают, что артист заболел неделю назад, болезнь протекала тяжело. Владимир Качан скончался, не дожив 11 дней до 74-летия.

Владимир Качан снимался в кино более 40 лет и столько же играл в театрах. Был основателем и ведущим актером в московском театре «Школа современной пьесы». В кино Качан запомнился ролями в фильмах и сериалах «Тайна Снежной королевы», «Петровка, 38», «Бедная Настя», «Диверсант», «А вы ему кто?», «Бессонница», «Думай как женщина».

Артист известен еще и как исполнитель песен в кино. Так, именно в его исполнении полюбилась зрителям «Песня кавалергарда» («Звезда пленительного счастья», 1975).

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Также Владимир Качан известен как автор пяти книг: «Роковая Маруся», «Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка», «Юность Бабы-Яги», «Арт-пасьянс», «Опять ягодка».

Фото wikimedia.org, neglinka29.ru