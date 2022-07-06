Киян попередили про наближення грози, можливі град та шквальний вітер

Міські служби Києва готуються до грози. За прогнозом синоптиків, сьогодні, 6 липня, у столиці очікуються гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Через це у Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Під час грози у разі сильного вітру слід триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки. Також фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері», – нагадав Микола Поворозник.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА також повідомили, що на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка Київавтодору. Водіїв закликають не заважати роботі гідрослужб та не паркувати авто над колодязями зливової каналізації.

Сьогодні в Києві буде найспекотніший день тижня, а у другій половині дня вдарить гроза. Вдень повітря максимально прогріється до нестерпних +33°…+34°. // УНІАН