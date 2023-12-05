Країни Балтії влаштували демарш Польщі через блокаду українського кордону

Вільнюс, Рига і Таллінн стурбовані тим, що Варшава фактично підриває обороноздатність України.

Посли країн Балтії у Варшаві влаштували дипломатичний демарш польській владі через триваючу вже місяць блокаду на польсько-українському кордоні, яка підриває здатність України протистояти російській агресії. Про це повідомляє естонське видання ERR.

“У Варшаві відбулася зустріч / демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі”, – повідомила прес-секретар МЗС Естонії Бріта Кікас у відповідь на питання ERR про позицію офіційного Таллінна щодо блокади українського кордону.

Видання зазначає, що у світі дипломатії демарш – це спеціальне звернення уряду однієї країни до уряду іншої з метою звернути увагу на проблему і вжити заходів.

“Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми піднімаємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією”, – додала Кікас.

Представник естонського МЗС розповіла, що питання блокади українського кордону неодноразово обговорювалося на зустрічах між офіційними особами Естонії та Польщі і буде піднято на найближчій зустрічі естонського міністра закордонних справ з його британським колегою. // УНІАН