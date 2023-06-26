«Київводоканал» спростовує фейк про холерну паличку у столичній воді

Інформація, що поширився в мережі, про можливий спалах холери в Києві через холерну паличку у воді, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє “Київводоканал”.

“Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними нормами безпечності. Відхилень від чинних ДСанПіНів (Державні санітарні правила та норми, – ред.) немає, вода безпечна за епідемічними показниками та не шкодить здоров’ю людини”, – йдеться в повідомленні.

Інформацію про якість води поверхневих джерел водопостачання та питної води в Києві щодня оприлюднюють на офіційному сайті “Київводоканалу” та на сторінці компанії у Фейсбук.

Нагадуємо:

Раніше МОЗ повідомляло, що вода у районах, підтоплених внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, може стати непридатною для використання.

Наразі в постраждалих областях сформовані запаси необхідних медичних препаратів.

Як повідомляв МОЗ, на місяцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб і відбирають проби води з водойм і колодязів.

Фахівці за необхідності забезпечать засобами для дезінфекції води та поверхонь власників приватних будинків, які зазнали підтоплень. Крім того, в областях формуються запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

“У разі якщо ви відчуваєте біль у животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря”, – наголошували в МОЗ. // Економічна правда