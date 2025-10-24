Легендарного гравця київського «Динамо» затримали у Польщі

Яремчук брав участь у чемпіонатах світу 1986 та 1990 років

Ексфутболіст київського «Динамо» 63-річний Іван Яремчук перебуває у польській в’язниці, рідні не мають з ним зв’язку вже понад 10 днів.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чемпіон.

«Ваня вилетів з Бельгії до Польщі 10 жовтня, напередодні матчу збірних України та Азербайджану. Поїхав у футбольних справах – зазвичай перед матчами національних збірних організовують гру ветеранів, в якій брат традиційно бере участь. Але в аеропорту Кракова Івана цілком неочікувано заарештувала поліція.

Він мені зателефонував, швидко розповів, що його затримують поліціянти. Але я був в той момент на мовних курсах, не міг говорити. Коли вийшов і перенабрав, з братом вже не було зв’язку. Я зв’язався з хлопцями, які організовують ветеранські матчі, вони почали зі свого боку з’ясовувати ситуацію. Їм підтвердили в аеропорту, що Івана заарештувала поліція. Його справу передали в прокуратуру, в 3-й відділ. Справа буде розглядатися в суді Кракова», – розповів брат Івана Михайло Яремчук, який мешкав разом з ним у Бельгії.

Протягом всього цього часу рідні Яремчука не можуть зв’язатися з Іваном.

«Вже пройшло понад 10 діб. Я телефоную кожен день, зв’язку немає. Паралельно набирає сестра – вона зараз біля мене, слухає нашу розмову. Ми не знаємо, за що Ваню арештували. Наші знайомі, які мешкають в Польщі, телефонували в поліцію і їм сказали, що нібито справа стосується перебування Івана в Чехії.

Перед тим як переїхати до Бельгії, брат дійсно 18 місяців прожив в Празі. Але що йому конкретно інкримінується, ми не знаємо, адже до цього Ваня без проблем їздив по Європі, брав участь в матчах ветеранів. Хочемо допомогти Івану, зараз шукаємо адвоката, який зможе взяти на себе справу брата», – заявив Михайло.

Яремчук – триразовий чемпіон СРСР (1985, 1986, 1990 роки), переможець Кубка Володарів Кубків (1986 рік).

