Лише у п’яних ДТП з початку року загинули 14 українців

Керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1 тис. автопригод.

З початку 2021 року до 31 березня керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння стало причиною понад 1 тис. автопригод в Україні.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У них травмувалася 171 особа, а 14 – загинули.

Білошицький оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Facebook відео ДТП, що сталася у ніч на неділю, 25 квітня на проспекті Перемоги у Києві.