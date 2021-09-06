Масове отруєння школярів сталося у столичній гімназії

В одній з гімназій Києва сталася надзвичайна подія — масово отруїлися діти. Школярі скаржилися на температуру, нудоту й блювоту.

Про це в сюжеті ТСН.

За словами батьків, дітям стало погано у четвер після занять. Як виявилося, у трьох учнів, які здали аналізи, виявили норовірус. Це один з різновидів кишкової інфекції, яка швидко розвивається і може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, або брудні руки.

Зараз школярів з такими ж симптомами, за підрахунками батьків, близько 170. Це учні від другого до п’ятого класів. Багато хто заразив батьків та інших членів сім’ї.

Держпотребслужба вже відібрала проби води, продуктів та готової їжі в їдальні школи. Результати поки не готові.

Школі виписали штраф в 36 тисяч гривень за порушення в приготуванні їжі та в зберіганні продуктів. Але їдальня продовжує працювати.

В адміністрації гімназії інцидент не коментують і не закриваються на карантин, оскільки до медиків масових звернень батьків та учнів школи не було. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»