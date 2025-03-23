Мер Стамбула Імамоглу закликав до масових протестів після його арешту

Мер Стамбула Екрем Імамоглу закликав громадян вийти на протести після свого арешту. Він підкреслив, що це боротьба за майбутнє Туреччини та захист прав нації.

Про це заявив мер Стамбула Екрем Імамоглу у соцмережі X (Twitter) , повідомляє РБК-Україна .

Екрем Імамоглу, звернувся до громадян з посланням, закликаючи їх до активної боротьби за права та демократію в країні.

У своєму пості він заявив, що Туреччина прокинулася від “великої зради”, вказуючи на судовий процес, який він назвав “повною позасудовою стратою”.

Імамоглу підкреслив важливість участі кожного громадянина в боротьбі за майбутнє Туреччини, особливо у контексті захисту прав нації та наступних поколінь.

Мер сказав громадянам “підняти свій голос, зустрівшись” на вулиці Стамбула Сарачхане та інших провінціях.

“Це день взяти на себе відповідальність проти тих, хто викрадає волю нації, і приєднатися до боротьби за права”, – написав він.