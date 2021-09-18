Мешканець Закарпаття відсудив ₴4 тис. в односельчанки, яка обматюкала його

За публічні образи та нецензурну лайку мешканець села Синевир відсудив від односельчанки більше 4 тис. грн. Міжгірський районний зобов’язав обвинувачену відшкодувати чоловікові моральну шкоду та всі судові збори.

Як зазначається у тексті рішення, громадянин звернувся до суду з позовом про стягнення моральної шкоди до жінки, яка публічно його образила: у травні 2021 року, на одній із вулиць Синевира, у присутності мешканців села, жінка ображала позивача нецензурними словами.

За дрібне хуліганство суд раніше оштрафував її на на 51 грн (відповідно до ст. 173 КУпАП). Зараз ображений чоловік просив компенсувати йому моральну шкоду в сумі 25 тис. грн.

«Позивач вважає, що внаслідок протиправних дій відповідача йому завдано моральну шкоду, яка полягає у приниженні його честі та гідності, оскільки відповідачка 17.05.2021 року висловлювалася в його адресу образливими словами в присутності мешканців села Синевир, за досить короткий проміжок часу цей інцидент став відомий майже чи не більшій частині сільських жителів, після чого позивач став себе почувати неспокійно в психологічному відношенні, постійно нервує при виході з свого помешкання, відчуває дискомфорт у спілкуванні із сусідами, які при розмові згадують вищевказану подію», – уточнюється у тексті рішення суду.

Міжгірський райсуд вважав, розмір моральної шкоди у 25 тис. грн. є «значно завищеним». Проте, позов ображеного чоловіка задовольнив частково: жінку зобов’язали відшкодувати моральну шкоду в сумі 1 тис. грн, а також сплатити судові витрати у розмірі 3358 грн.

Зазначається, що обвинувачена має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 30 днів. // zaxid.net