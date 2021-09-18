Мешканець Закарпаття відсудив ₴4 тис. в односельчанки, яка обматюкала його

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За публічні образи та нецензурну лайку мешканець села Синевир відсудив від односельчанки більше 4 тис. грн. Міжгірський районний зобов’язав обвинувачену відшкодувати чоловікові моральну шкоду та всі судові збори.

Як зазначається у тексті рішення, громадянин звернувся до суду з позовом про стягнення моральної шкоди до жінки, яка публічно його образила: у травні 2021 року, на одній із вулиць Синевира, у присутності мешканців села, жінка ображала позивача нецензурними словами.

Матюки перетворюють тебе на тварину — Сайт міста Шепетівка (Шепетовка)За дрібне хуліганство суд раніше оштрафував її на на 51 грн (відповідно до ст. 173 КУпАП). Зараз ображений чоловік просив компенсувати йому моральну шкоду в сумі 25 тис. грн.

«Позивач вважає, що внаслідок протиправних дій відповідача йому завдано моральну шкоду, яка полягає у приниженні його честі та гідності, оскільки відповідачка 17.05.2021 року висловлювалася в його адресу образливими словами в присутності мешканців села Синевир, за досить короткий проміжок часу цей інцидент став відомий майже чи не більшій частині сільських жителів, після чого позивач став себе почувати неспокійно в психологічному відношенні, постійно нервує при виході з свого помешкання, відчуває дискомфорт у спілкуванні із сусідами, які при розмові згадують вищевказану подію», – уточнюється у тексті рішення суду.

Міжгірський райсуд вважав, розмір моральної шкоди у 25 тис. грн. є «значно завищеним». Проте, позов ображеного чоловіка задовольнив частково: жінку зобов’язали відшкодувати моральну шкоду в сумі 1 тис. грн, а також сплатити судові витрати у розмірі 3358 грн.

Зазначається, що обвинувачена має право оскаржити рішення в апеляційному суді протягом 30 днів. // zaxid.net

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