МИД обнародовал список спасенных после катастрофы судна Volgo Balt
Министерство иностранных дел Украины обнародовало список спасенных членов экипажа затонувшего у берегов Румынии судна Volgo Balt 179.
Список обнародовал в своем Twitter спикер МИД Олег Николенко.
Всего спасено 10 человек:
1. Севера Юрий
2. Глизнуца Игорь
3. Чернов Александр
4. Гейдай Сергей
5. Морозов Денис
6. Соловьев Виталий
7. Ремишевский Николай
8. Дементьев Сергей
9. Николаенко Дмитрий
10.Соколова Ангелина.
Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.
Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660. // РБК-Украина