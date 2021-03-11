МИД обнародовал список спасенных после катастрофы судна Volgo Balt

Министерство иностранных дел Украины обнародовало список спасенных членов экипажа затонувшего у берегов Румынии судна Volgo Balt 179.

Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. МИД Украины подтвердил гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.

Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660. // РБК-Украина