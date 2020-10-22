Митники вилучили у прикарпатця 250 кг в’яленої ковбаси

У пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польщі прибув мікроавтобус під керуванням мешканця Івано-Франківщини з пасажирами.

Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор» і задекларував вживаний двигун та особисті речі.

Однак під час огляду авто працівники митниці, окрім задекларованих товарів, виявили 250 кг в’яленої ковбаси. Товар містився в сумках і був міцно обмотаний скотчем.

Водій визнав, що ковбаса належить йому, і отримав її як оплату на підприємстві, де він працював.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду. // Голос-Інфо