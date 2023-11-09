Мовний скандал із Фаріон: Міносвіти підтримало позицію студентів

В ситуації скандалу з професоркою Львівської політехніки Іриною Фаріон Міністерство освіти та науки підтримує вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України. Водночас у МОН наголошують, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює сам виш.

Про це йдеться у відповіді міністерства на журналістський запит “Суспільного“.

У МОН заявили, що крім освітньої функції університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. А тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них — гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

“Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць”, — йдеться у відповіді на запит.

У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були “не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань”.

Керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин повідомила “Суспільному”, що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

. Раніше студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про “образу честі та гідності військових ЗСУ”

Передісторія:

Екснардепка Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців “Азову” та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що “не може назвати” їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.

Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що “воювати за Україну – це не заслуга, а обов’язок”, а також назвала російськомовних захисників “москворотими”.

Екскомандир полку “Азов”, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон: “Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азова, Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!”. Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки “щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування”.

УП