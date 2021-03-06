МЗС повідомило про звільнення політв’язня Кремля

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про звільнення політв’язня Гліба Шаблія, якого в Росії називали «кримським диверсантом», а Кремль утримував у в’язниці 4 роки.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: «Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк.

Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру».

: У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував двох осіб, яких охрестили «українськими диверсантами». Один з них — Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали «полковником Головного розвідуправління України». Другий — Гліб Шаблій, якого називали «українським офіцером».

Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.