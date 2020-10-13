На Буковині поліція розшукує 12-річну дівчинку (фото)
Поліцейські Сторожинецького району розшукують безвісти зниклу 12-річну жительку районного центру Масіян Дарію Михайлівну.
Сьогодні, 13 жовтня, до чергової служби Сторожинецького відділу поліції звернулася матір дівчинки та повідомила, що 12 жовтня приблизно о 17 годині її малолітня донька пішла з дому та наразі її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається до громадян з проханням допомогти у пошуках дитини. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваної – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».
Відділ комунікації поліції Чернівецької областіTweet