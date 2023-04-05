На Буковині попи УПЦ МП не пускали до храму тіло бійця (відео)

На місці інциденту також були присутні правоохоронці.

Представники УПЦ МП знову потрапили в гучний скандал. Цього разу на Буковині попи не пускали до храму тіло загиблого захисника України.

Священик Чернівецької єпархії ПЦУ Віталій Мензак у коментарі виданню “Еспресо.Захід” розповів, що люди прийшли до храму, щоб провести в останню дорогу військового, а попи УПЦ МП забарикадувалися в храмі. Мати загиблого благала відспівати її сина. За словами Мензака, проти людей застосували сльозогінний газ.

При цьому на сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у соцмережах заявили, що нібито храм штурмуватимуть, хоча в цей час під храмом знаходилася труна з воїном.

Глава Горішнешеровецької ТГ Михайло Савчишин розповів, що попи УПЦ МП забарикадувалися в приміщенні церкви і нікого не впускали.

“Люди вже довгий час хочуть зайти в храм, але така ситуація, що не можуть потрапити. Станом на даний момент вдалося занести тіло воїна в храм, відбувається богослужіння”, – зазначив Савчишин.

На місці інциденту також були присутні правоохоронці, але попи УПЦ МП не звертали на них увагу. // УНІАН