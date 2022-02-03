На Днепропетровщине пациент больницы погиб, упав в шахту лифта

Мужчина упал в шахту с высоты четвертого этажа.

На Днепропетровщине погиб пациент больницы в Каменском. Мужчина упал в шахту лифта. Смерть была мгновенной.

Об этом сообщается на странице Каменского районного управления полиции в Facebook.

Инцидент произошел 3 февраля в городской больнице Каменского. Мужчина, находившийся на стационарном лечении, упал в шахту лифта. Пациент получил травмы, несовместимые с жизнью. Он упал с высоты четвертого этажа.

Мужчине было 86 лет. Почему он упал в шахту лифта и кто виноват в инциденте — не сообщается. Все обстоятельства сейчас выясняют правоохранители. Полиция проводит досудебное расследование.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины», — добавили в районном управлении полиции. // УНИАН