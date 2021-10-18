На Днепропетровщине пенсионерка погибла во время сжигания листьев

В селе Богиновка Днепропетровской области во время уборки приусадебного участка погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие случилось 17 октября на улице Красной. По имеющейся информации, женщина, 1941 года рождения, при сжигании листьев на территории частного домовладения, отравилась угарным газом и, потеряв сознание, попала в костер. От полученных термических ожогов пенсионерка погибла на месте происшествия. Правоохранителям предстоит выяснить все детали смертельного инцидента.